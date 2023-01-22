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1 час назад

«Челси» стала второй по стоимости командой в мире

Илья Родин

Рыночная стоимость состава лондонского ФК «Челси» превысила отметку в €1 млрд. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на данные Transfermarkt.

«Челси» стала второй по стоимости командой в мире
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что дороже оценивается состав только у клуба «Манчестер Сити» (€1,1 млрд).

На третьем месте в списке «Бавария» (€945 млн), на четвертом - «Ливерпуль» (€928 млн). Пятое место занял «ПСЖ» (€895 млн).

Кроме того, в топ-10 попали «Реал» (€849 млн), «Арсенал» (€789 млн), «Барселона» (€ 777 млн), «Манчестер Юнайтед» (€742 млн) и «Тоттенхэм» (€688 млн).

По данным портала, в 2022 году лондонский клуб потратил на новых футболистов €460 млн. В частности, удалось заключить контракты с Уэсли Фофаном, Михаилом Мудриком, Марком Кукурельей.

Ранее сообщалось, что сорвался трансфер в «Челси» футболиста московского «Динамо» Арсена Захаряна.

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