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2 часа назад

Мбаппе сможет перейти в «Реал» лишь при определённом условии

Евро-футбол.Руиещё 4

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе ещё может оказаться в мадридском «Реале», но устроить это будет непросто.

Названо условие для перехода Мбаппе в «Реал»
Фото: Instagram (организация запрещена в России)Instagram

Весной 2022 года «сливочные» уже были близки к подписанию француза в качестве свободного агента, однако тот передумал и поставил подпись под новым контрактом с «ПСЖ».

По данным Marca, в ближайшем будущем «Реал» не планирует вновь делать ставку на приобретение Мбаппе. Переход может состояться лишь в том случае, если сам футболист публично объявит о намерении покинуть «ПСЖ». В настоящий момент мадридский гранд не ведёт работу над трансфером.

Контракт Килиана Мбаппе с парижанами рассчитан до 2025 года. Трансферная стоимость 24-летнего форварда оценивается порталом Transfermarkt в 180 млн евро.

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