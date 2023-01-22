Агент Миранчука оценил будущее футболиста в чемпионате Италии

Вадим Шпинев, агент российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, высказался о будущем клиента в чемпионате Италии. Его слова приводит РИА Новости.

Агент заявил, что возможное продление аренды 27-летнего футболиста в «Торино» будет обсуждаться в апреле или мае 2023 года.

«Леша забивает свои голы, приятно посмотреть. Семья, все близкие порадовались, с его мамой переговорили поздно ночью», — рассказал он.

21 января гол Миранчука принес «Торино» победу в матче 19-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины». Благодаря победе «Торино» с 26 очками в 19 матчах поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата.