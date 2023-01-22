​Раскрыта причина отсутствия Месси в заявке «ПСЖ» на матч

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отсутствует в заявке команды на понедельничный кубковый матч против «Пэйс де Кассель». Как сообщают французские СМИ, главный тренер гранда Лиги 1 Кристоф Галтье принял решение предоставить Месси отдых. Именно по этой причине 35-летний аргентинец пропустит матч.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Стоит напомнить, что звёздные Килиан Мбаппе и Неймар смогут помочь «ПСЖ» в понедельник вечером – их имена в заявке присутствуют.