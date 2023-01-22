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1 час назад

​Раскрыта причина отсутствия Месси в заявке «ПСЖ» на матч

Евро-футбол.Руиещё 3

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отсутствует в заявке команды на понедельничный кубковый матч против «Пэйс де Кассель». Как сообщают французские СМИ, главный тренер гранда Лиги 1 Кристоф Галтье принял решение предоставить Месси отдых. Именно по этой причине 35-летний аргентинец пропустит матч.

​Раскрыта причина отсутствия Месси в заявке «ПСЖ» на матч
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Стоит напомнить, что звёздные Килиан Мбаппе и Неймар смогут помочь «ПСЖ» в понедельник вечером – их имена в заявке присутствуют.

Стартовый свисток в матче «Пэйс де Кассель» - «ПСЖ» прозвучит 23 января в 22:45 по московскому времени. Следить за ходом игры можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Футбол,Кристоф Галтье,Лионель Месси,
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