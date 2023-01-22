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1 час назад

Алексей Миллер посетил сбор «Зенита» в Катаре

Матч ТВ

Глава «Газпрома» Алексей Миллер побывал на тренировке петербургского «Зенита» в Катаре, где «сине бело голубые» проводят первый зимний сбор в 2023 году.

Алексей Миллер посетил сбор «Зенита» в Катаре
Фото: ФК «Зенит»ФК «Зенит»

Миллер понаблюдал за двусторонней игрой команды, лично поздоровался со всеми игроками и сотрудниками «Зенита», пообщался с главным тренером Сергеем Семаком.

Победитель четырех последних чемпионатов России «Зенит» проводит сборы в Дохе. Принимающая сторона отметила, что рада приветствовать в гостях самую популярную команду России.

Недавно в Катаре прошел чемпионат мира по футболу, а «Зенит» работает на одной из лучших тренировочных баз турнира.

Все игры чемпионата мира транслировал в России главный спортивный телеканал страны — «Матч ТВ», который входит в «Газпром Медиа Холдинг». Чтобы зрители в России почувствовали колорит Катара, на «Матч ТВ» была сделана инновационная виртуальная студия, в которой горячо обсуждались все перипетии чемпионата.

Чемпионат мира посмотрели на «Матч ТВ» почти 42 миллиона человек. Трансляция финальной игры стала самой рейтинговой за всю историю телеканала — ее увидели более 18 млн человек.

Футбол,Сергей Семак,Алексей Миллер,Газпром,Зенит,
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