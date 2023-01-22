Алексей Миллер посетил сбор «Зенита» в Катаре

Глава «Газпрома» Алексей Миллер побывал на тренировке петербургского «Зенита» в Катаре, где «сине бело голубые» проводят первый зимний сбор в 2023 году.

Фото: ФК «Зенит» ФК «Зенит»

Миллер понаблюдал за двусторонней игрой команды, лично поздоровался со всеми игроками и сотрудниками «Зенита», пообщался с главным тренером Сергеем Семаком.

Победитель четырех последних чемпионатов России «Зенит» проводит сборы в Дохе. Принимающая сторона отметила, что рада приветствовать в гостях самую популярную команду России.

Недавно в Катаре прошел чемпионат мира по футболу, а «Зенит» работает на одной из лучших тренировочных баз турнира.

Все игры чемпионата мира транслировал в России главный спортивный телеканал страны — «Матч ТВ», который входит в «Газпром Медиа Холдинг». Чтобы зрители в России почувствовали колорит Катара, на «Матч ТВ» была сделана инновационная виртуальная студия, в которой горячо обсуждались все перипетии чемпионата.