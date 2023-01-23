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30 минут назад

Пике заподозрили в измене новой девушке, к которой он ушел от певицы Шакиры

Газета.Ruиещё 3

Бывшего футболиста "Барселоны" и сборной Испании Жерара Пике подозревают в очередной неверности. Недавно спортсмен после 11 лет брака расстался со своей супругой, певицей Шакирой, после того, как стало известно о его многочисленных изменах. В настоящий момент его избранницей является модель Карла Чиа. Однако, издание El Tiempo сообщает, что Пике стал изменять и ей. Как утверждает источник, в конце прошлого года Пике был замечен в компании юриста из Барселоны Джулии Пуч. Они находились в отношениях около двух лет. Напомним, что Шакира и Пике начали встречаться в 2010 году. Спустя два года у них родился первенец Милан, а еще через два года на свет появился их второй сын Саша. Летом 2022 года певица ушла от футболиста из-за его измен. Некоторое время назад Шакира выпустила песню, в которой "прошлась" по своему бывшему мужу и его новой девушке в своей песне "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol 53". 45-летняя певица выпустила новую песню о "мести" на испанском языке, в которой есть отсылки к новым отношениям футболиста. Ранее сообщалось, что задержанный за изнасилование футболист Дани Алвес попросил о повторном допросе.

Пике заподозрили в новой измене
Фото: Sports.ruSports.ru
Футбол,Жерар Пике,Шакира,
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