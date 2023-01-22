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15 часов назад

Экс-тренер "Химок" Юран заявил, что у современных футболистов на первом месте стоят деньги

Газета.Ru

Бывший главный тренер подмосковных "Химок" Сергей Юран, рассуждая о том, что нынешнее поколение российских игроков не уезжает в европейские лиги, выразил мнение, что у молодых футболистов в приоритете стоят деньги, а не игра в футбол. Его слова передает "РБ Спорт". "Мое поколение воспитывалось по-другому, мы были голодными, мы хотели играть. А сейчас у многих игроков на первом месте стоят деньги. Да, ребята должны зарабатывать, вопросов нет, это тяжелый вид спорта, но на первом месте должен стоять футбол", — сказал Юран. Сейчас в топовых европейских чемпионатах выступает не так много российских игроков. Полузащитник Александр Головин выступает за "Монако", хавбек Алексей Миранчук защищает цвета "Торино" (находится в аренде из "Аталанты"), голкипер Андрей Лунев играет за немецкий "Байер". Ранее президент турецкого клуба "Бешикташа" Ахмет Нур Чеби прокомментировал инфомрацию об интересе к футболисту московкого "Локомотива" Дмитрию Баринову.

Экс-тренер "Химок" Юран заявил, что у современных футболистов на первом месте стоят деньги
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Футбол,Сергей Юран,Андрей Лунев,Дмитрий Баринов,Алексей Миранчук,Александр Головин,
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