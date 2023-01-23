Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
1 час назад

Фанаты "Ювентуса" угрожали смертью президенту Итальянской федерации футбола

Газета.Ruиещё 3

Болельщики «Ювентуса» угрожали смертью президенту Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравине после вынесения решения о снятии с туринского клуба 15 очков в Серии А за финансовые махинации, сообщает агентство ANSA.

Фанаты "Ювентуса" угрожали смертью президенту Итальянской федерации футбола
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его информации, после объявления решения о санкциях к «Юве» фанаты устроили травлю в социальных сетях Гравины и его жены Франчески Ибарры, а также следователя федерации Джузеппе Кинето.

Они также создали в социальной сети фальшивый аккаунт Ибарры и от ее имени публиковали фотографии, на которых вместе буквы J на логотипе «Ювентуса» было изображено «-15».

20 января в Федеральном апелляционном суде прошли слушания о возобновлении судебного разбирательства по делу о финансовых махинациях «Ювентуса». Прокуратура Федерации футбола Италии требовала лишить «Старую синьору» девяти очков, а также отстранить от футбола ряд функционеров клуба.

«Федеральный апелляционный суд частично удовлетворил апелляцию прокуратуры. Против «Ювентуса» предусмотрены санкции в виде 15 штрафных очков в текущем сезоне», — объявил суд после заседания.

Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители