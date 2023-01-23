Фанаты "Ювентуса" угрожали смертью президенту Итальянской федерации футбола

Болельщики «Ювентуса» угрожали смертью президенту Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравине после вынесения решения о снятии с туринского клуба 15 очков в Серии А за финансовые махинации, сообщает агентство ANSA.

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По его информации, после объявления решения о санкциях к «Юве» фанаты устроили травлю в социальных сетях Гравины и его жены Франчески Ибарры, а также следователя федерации Джузеппе Кинето.

Они также создали в социальной сети фальшивый аккаунт Ибарры и от ее имени публиковали фотографии, на которых вместе буквы J на логотипе «Ювентуса» было изображено «-15».

20 января в Федеральном апелляционном суде прошли слушания о возобновлении судебного разбирательства по делу о финансовых махинациях «Ювентуса». Прокуратура Федерации футбола Италии требовала лишить «Старую синьору» девяти очков, а также отстранить от футбола ряд функционеров клуба.