Роналду поставил своему агенту ультиматум при уходе из "МЮ"

Издание Cuatro раскрыло подробности конфликта между португальцем Криштиану Роналду и его агентом Жорже Мендешем.
Как утверждает источник, нападающий «Аль-Насра» поставил своему агенту ультиматум, когда уходил из «Манчестер Юнайтед». Португалец заявил своему представителю, что хочет перейти в «Баварию» или «Челси», а Мендеш должен добиться этого перехода иначе будет уволен.
Мендеш выходил на контакты с этими клубами и пытался трудоустроить звездного полузащитника. Немцев и англичан отпугнули большие финансовые запросы футболиста. Агент даже назвал Криштиану сумасшедшим за его запросы.
Напомним, 37-летний Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану накануне чемпионата мира в Катаре публично раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику «Манчестер Юнайтед». После этого клуб принял решение досрочно разорвать соглашение с футболистом.
2 января Роналду стал игроком «Аль-Насра», по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Этим переходом занимался его друг, а не Мендеш.