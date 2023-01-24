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1 час назад

Роналду поставил своему агенту ультиматум, когда уходил из "МЮ"

Газета.Ruиещё 3

Издание Cuatro раскрыло подробности конфликта между португальцем Криштиану Роналду и его агентом Жорже Мендешем.

Роналду поставил своему агенту ультиматум при уходе из "МЮ"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как утверждает источник, нападающий «Аль-Насра» поставил своему агенту ультиматум, когда уходил из «Манчестер Юнайтед». Португалец заявил своему представителю, что хочет перейти в «Баварию» или «Челси», а Мендеш должен добиться этого перехода иначе будет уволен.

Мендеш выходил на контакты с этими клубами и пытался трудоустроить звездного полузащитника. Немцев и англичан отпугнули большие финансовые запросы футболиста. Агент даже назвал Криштиану сумасшедшим за его запросы.

Напомним, 37-летний Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану накануне чемпионата мира в Катаре публично раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику «Манчестер Юнайтед». После этого клуб принял решение досрочно разорвать соглашение с футболистом.

2 января Роналду стал игроком «Аль-Насра», по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Этим переходом занимался его друг, а не Мендеш.

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