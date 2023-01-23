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1 час назад

Жиру: «До сих пор неприятно вспоминать финал ЧМ-2022»

Евро-футбол.Ру

Нападающий «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру высказался о провальном для себя финале катарского мундиаля.

Жиру: «До сих пор неприятно вспоминать финал ЧМ-2022»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аргентинцы повели со счётом 2:0 к 36-й минуте, и Дешам был вынужден внести коррективы, одной из жертв которых стал Жиру – он был заменён на 41-й минуте. Франция ушла от поражения в основное и дополнительное время, но проиграла серию пенальти.

«Мне до сих пор больно вспоминать финал, я не хочу его пересматривать и думать о нём. Постараюсь как можно лучше провести сезон с «Миланом», чтобы сгладить ту неудачу.

Это был хороший турнир, я забил четыре гола в пяти матчах, но меня заменили уже в первом тайме финала. У меня ещё будет время обсудить это с Дешамом», – цитирует Canal+ Жиру.

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