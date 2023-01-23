Жиру: «До сих пор неприятно вспоминать финал ЧМ-2022»

Аргентинцы повели со счётом 2:0 к 36-й минуте, и Дешам был вынужден внести коррективы, одной из жертв которых стал Жиру – он был заменён на 41-й минуте. Франция ушла от поражения в основное и дополнительное время, но проиграла серию пенальти.