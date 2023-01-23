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1 час назад

Анчелотти потребовал большего уважения к Винисиусу Жуниору

Матч ТВ

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы в матче 18-го тура чемпионата Испании против клуба «Атлетик» (2:0) отметил грубую игрока соперника в отношении Винисиуса Жуниора. По ходу встречи на бразильце сфолили шесть раз.

Анчелотти выступил с требованием насчет Винисиуса Жуниора
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Винисиус — отличный игрок и очень разумный человек. Правда в том, что все относятся у нему непочтительно. Соперники, судьи и болельщики соперника. Мы хотим большего уважения, — сказал Анчелотти.

Жуниор в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 17 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал три голевые передачи.

Футбол,Карло Анчелотти,Реал,
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