Анчелотти выступил с требованием насчет Винисиуса Жуниора

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы в матче 18-го тура чемпионата Испании против клуба «Атлетик» (2:0) отметил грубую игрока соперника в отношении Винисиуса Жуниора. По ходу встречи на бразильце сфолили шесть раз.
— Винисиус — отличный игрок и очень разумный человек. Правда в том, что все относятся у нему непочтительно. Соперники, судьи и болельщики соперника. Мы хотим большего уважения, — сказал Анчелотти.
Жуниор в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 17 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал три голевые передачи.