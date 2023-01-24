Экс-вратарь Нигматуллин назвал Адвоката лучшим тренером-иностранцем в истории РПЛ

Бывший вратарь "Локомотива" и сборной России Руслан Нигматуллин ответил, кого считает лучшим иностранным тренером в истории Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает "Чемпионат". "Дик Адвокат выиграл с "Зенитом" Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. В России было много разных квалифицированных специалистов из Европы, но Адвокат дал самый большой результат", — сказал Нигматуллин. Дик Адвокат привел "Зенит" к завоеванию Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА, а также к победе в Российской премьер-лиге (РПЛ). Сейчас голландский специалист работает на родине и возглавляет "АДО Ден Хааг". Также он известен по работе в "Фейеноорде", "Рейнджерс", сборных Бельгии, Нидерландов, России, Южной Кореи и Ирака. Ранее Дик Адвокат поблагодарил футбольных деятелей России за выбор его в качестве лучшего тренера в истории российского футбола.