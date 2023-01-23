Анчелотти оценил уровень Бензема после травмы

«Карим вернулся в своих лучших кондициях. Бензема очень много дает нашей атаке. Я полностью доволен его выступлением. Еще хочу отметить то, как сыграл Камавинга. Он провел потрясающий матч. «Реал» отлично действовал в защите. Мы ничего не позволили сделать сопернику и заслуженно выиграли», - цитирует итальянского специалиста AS.