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35 минут назад

Анчелотти оценил уровень Бензема после травмы

Евро-футбол.Ру

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре нападающего команды Карима Бензема во вчерашнем поединке 18-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (Бильбао). Гол француза помог «сливочным» победить со счетом 2:0.

Анчелотти оценил уровень Бензема после травмы
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Карим вернулся в своих лучших кондициях. Бензема очень много дает нашей атаке. Я полностью доволен его выступлением. Еще хочу отметить то, как сыграл Камавинга. Он провел потрясающий матч. «Реал» отлично действовал в защите. Мы ничего не позволили сделать сопернику и заслуженно выиграли», - цитирует итальянского специалиста AS.

После этого матча «Реал» набрал 41 балл и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.

Футбол,Карло Анчелотти,Карим Бензема,Реал,
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