Сын Бекхэма потроллил отца после победы "Арсенала" над "Манчестер Юнайтед"

Ромео Бекхэм, сын бывшего капитана «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвида Бекхэма, написал сообщение своему отцу после поражения «красных дьяволов» в матче с лондонским «Арсеналом».

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Встреча, прошедшая на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, завершилась победой хозяев со счетом 3:2. В составе победителей забитыми мячами отличились форвард Эдди Нкетиа (дважды) и полузащитник Букайо Сака. За «Манчестер Юнайтед» забили Маркус Рашфорд и Лисандро Мартинес.

«Сладких снов, папа», — написал Ромео в одной из социальных сетей, добавив к записи красно-белые смайлы.

Напомним, 22 января сообщалось, что Дэвид Бекхэм смотрел матч на трибуне вместе со своим сыном, который наблюдал за игрой в шарфе «Арсенала».