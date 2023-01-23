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31 минуту назад

Сын Бекхэма потроллил отца после победы "Арсенала" над "Манчестер Юнайтед" в АПЛ

Газета.Ru

Ромео Бекхэм, сын бывшего капитана «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвида Бекхэма, написал сообщение своему отцу после поражения «красных дьяволов» в матче с лондонским «Арсеналом».

Сын Бекхэма потроллил отца после победы "Арсенала" над "Манчестер Юнайтед"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Встреча, прошедшая на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, завершилась победой хозяев со счетом 3:2. В составе победителей забитыми мячами отличились форвард Эдди Нкетиа (дважды) и полузащитник Букайо Сака. За «Манчестер Юнайтед» забили Маркус Рашфорд и Лисандро Мартинес.

«Сладких снов, папа», — написал Ромео в одной из социальных сетей, добавив к записи красно-белые смайлы.

Напомним, 22 января сообщалось, что Дэвид Бекхэм смотрел матч на трибуне вместе со своим сыном, который наблюдал за игрой в шарфе «Арсенала».

Таким образом, лондонский «Арсенал» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу чемпионата Англии, имея в активе 50 очков. «Манчестер Юнайтед» занимает четвертую позицию, набрав 39 баллов.

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