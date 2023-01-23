Оливье Жиру рассказал о своём будущем в сборной Франции

Нападающий сборной Франции и итальянского «Милана» Оливье Жиру рассказал, планирует ли продолжать выступления за национальную команду после чемпионата мира 2022 года в Катаре. В сентябре 2023 года форварду исполнится 37 лет.

«Сейчас я настроен продолжать карьеру в сборной Франции. Конечно, уход Уго (Льориса. — Прим «Чемпионата») заставил меня задуматься, учитывая, что мы столько лет провели вместе. У меня были особые отношения с ним. Страница моей карьеры в сборной уже переворачивается, но я в

Планирую ли я присоединиться к национальной команде на сборах в марте? Всё может случиться. До тех пор, пока я не объявил об уходе из сборной, меня можно вызывать. Прежде всего я должен спросить себя, действительно ли я всё ещё хочу носить эту синюю футболку. Для меня это важно. Поэтому я не тороплюсь принять окончательное решение», — сказал Жиру в интервью каналу Canal + Sunday.