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1 час назад

Анчелотти вынул изо рта и подарил фанату «Реала» жевательную резинку

Чемпионат.comиещё 2

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти преподнёс болельщику «Королевского клуба» оригинальный подарок.

Анчелотти вынул изо рта жвачку и подарил ее фанату
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Итальянский специалист подошёл к первым рядам трибун стадиона «Сан-Мамес» в Бильбао, где вчера, 22 января, «Реал» встречался с местным «Атлетиком». Анчелотти сделал болельщику неожиданный и оригинальный подарок: наставник гранда испанского футбола достал жевательную резинку из своего рта и протянул её фанату.

Скриншот

Отметим, что «Реал» одержал победу в матче с «Атлетиком», не пропустив ни одного мяча и дважды поразив ворота соперника (2:0). Голами отметились нападающий Карим Бензема и полузащитник Тони Кроос. «Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги текущего сезона, набрав 41 очко после 17 сыгранных матчей.

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