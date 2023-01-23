Защитник «Краснодара» объяснил, почему не хочет играть за сборную Эквадора

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес рассказал, почему принял решение прекратить выступления за сборную Эквадора.
28-летний игрок выступал за сборную Эквадора с 2013 года. На его счету один забитый мяч в 21 игре за национальную команду. В 2021 году он получил российское гражданство.
«Года два назад я cказал, что больше не хочу выcтупать за cборную Эквадора. Тренер звонил мне — я поблагодарил его за интереc, но объяcнил, что не хочу больше приезжать в раcположение команды.
Сейчас я много времени провожу с семьей. Играй я за сборную, все было бы иначе: нужно было бы летать в Южную Америку на матчи, по окончании чемпионата России ехать на Кубок Америки и так далее. Я ни о чем не жалею», — приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».
В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Рамирес провел за «Краснодар» 16 матчей, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.
«Быки» после 17-ти туров РПЛ набрали 25 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата.