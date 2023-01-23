Защитник «Краснодара» объяснил, почему не хочет играть за сборную Эквадора

«Года два назад я cказал, что больше не хочу выcтупать за cборную Эквадора. Тренер звонил мне — я поблагодарил его за интереc, но объяcнил, что не хочу больше приезжать в раcположение команды.



Сейчас я много времени провожу с семьей. Играй я за сборную, все было бы иначе: нужно было бы летать в Южную Америку на матчи, по окончании чемпионата России ехать на Кубок Америки и так далее. Я ни о чем не жалею», — приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».