Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
22 минуты назад

Виталий Кафанов назвал лучших пенальтистов РПЛ

Betassistиещё 1

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов назвал имена двух лучших пенальтистов Российской Премьер-Лиги.

Тренер вратарей сборной России Кафанов назвал лучших пенальтистов РПЛ
Фото: BetassistBetassist

«На сегодняшний день лучший пенальтист в РПЛ — Жоаозиньо, полузащитник «Сочи» забил 22 из 23 пенальти. Даниил Фомин тоже хорошо исполняет. У него была внушительная серия без промахов с 11-метровой отметки, пока он не допустил осечку в финале прошлогоднего

Изменилась ли подготовка вратарей к пенальти за последние годы? Сейчас стало сложнее, потому что бьющие тоже к этому целенаправленно готовятся. Знают, что вратарь изучает их манеру, и тоже пытаются чем-то удивить голкипера. Поэтому мозги при пробитии пенальти кипят и у того и у другого», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

Жоаозиньо в нынешнем сезоне РПЛ провёл 14 матчей и стал автором двух забитых мячей и одной результативной передачи. Примечательно, что штатным исполнителем пенальти в «Сочи» является не он, а Кристиан Нобоа.

Даниил Фомин в составе московского «Динамо» отыграл 16 матчей в чемпионате России сезона-2022/2023 и отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

Футбол,Виталий Кафанов,Даниил Фомин,Кристиан Нобоа,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители