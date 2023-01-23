Тренер вратарей сборной России Кафанов назвал лучших пенальтистов РПЛ

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов назвал имена двух лучших пенальтистов Российской Премьер-Лиги.
«На сегодняшний день лучший пенальтист в РПЛ — Жоаозиньо, полузащитник «Сочи» забил 22 из 23 пенальти. Даниил Фомин тоже хорошо исполняет. У него была внушительная серия без промахов с 11-метровой отметки, пока он не допустил осечку в финале прошлогоднего
Изменилась ли подготовка вратарей к пенальти за последние годы? Сейчас стало сложнее, потому что бьющие тоже к этому целенаправленно готовятся. Знают, что вратарь изучает их манеру, и тоже пытаются чем-то удивить голкипера. Поэтому мозги при пробитии пенальти кипят и у того и у другого», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».
Жоаозиньо в нынешнем сезоне РПЛ провёл 14 матчей и стал автором двух забитых мячей и одной результативной передачи. Примечательно, что штатным исполнителем пенальти в «Сочи» является не он, а Кристиан Нобоа.
Даниил Фомин в составе московского «Динамо» отыграл 16 матчей в чемпионате России сезона-2022/2023 и отметился тремя голами и двумя результативными передачами.