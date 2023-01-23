Тренер вратарей сборной России Кафанов назвал лучших пенальтистов РПЛ

«На сегодняшний день лучший пенальтист в РПЛ — Жоаозиньо, полузащитник «Сочи» забил 22 из 23 пенальти. Даниил Фомин тоже хорошо исполняет. У него была внушительная серия без промахов с 11-метровой отметки, пока он не допустил осечку в финале прошлогоднего

Изменилась ли подготовка вратарей к пенальти за последние годы? Сейчас стало сложнее, потому что бьющие тоже к этому целенаправленно готовятся. Знают, что вратарь изучает их манеру, и тоже пытаются чем-то удивить голкипера. Поэтому мозги при пробитии пенальти кипят и у того и у другого», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».