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54 минуты назад

Скончался двукратный чемпион СССР в составе московского «Динамо» Валерий Урин

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На 89 м году жизни скончался двукратный чемпион СССР в составе московского «Динамо» Валерий Урин, сообщает пресс служба столичного клуба.

Умер двукратный чемпион СССР в составе «Динамо» Валерий Урин
Фото: СкриншотСкриншот

— Сегодня в возрасте 88 лет скончался Валерий Урин.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким прославленного нападающего, — говорится в заявлении клуба.

Урин выступал в составе «Динамо» с 1955 по 1961 год и провел 72 матча. Помимо двух золотых медалей чемпионата СССР (1957, 1959) он также выигрывал с московским клубом серебряные и бронзовые медали первенства.

Футбол,Динамо,
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