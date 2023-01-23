Умер двукратный чемпион СССР в составе «Динамо» Валерий Урин

На 89 м году жизни скончался двукратный чемпион СССР в составе московского «Динамо» Валерий Урин, сообщает пресс служба столичного клуба.

— Сегодня в возрасте 88 лет скончался Валерий Урин. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким прославленного нападающего, — говорится в заявлении клуба.

Урин выступал в составе «Динамо» с 1955 по 1961 год и провел 72 матча. Помимо двух золотых медалей чемпионата СССР (1957, 1959) он также выигрывал с московским клубом серебряные и бронзовые медали первенства.