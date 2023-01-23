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1 час назад

Юран обвинил молодых российских футболистов в алчности

Матч ТВ

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран считает, что нынешнее поколение российских футболистов не может заиграть в Европе из за неверных жизненных ориентиров.

Юран обвинил молодых российских футболистов в алчности
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Самое главное — чтобы было желание и стремление развиваться, доказывать себе каждый день, что можно играть лучше и лучше. Если нет желания, и все устраивает, то тебе будет очень сложно заиграть в Европе. Нужно четко понимать, что, попав туда, тебе нужно каждый день выкладываться на максимум не только в играх, но и в тренировках. Характер тоже имеет значение, без него тяжело будет в любом случае. Мое поколение воспитывалось по другому, мы были голодными, мы хотели играть. А сейчас у многих футболистов на первом месте стоят деньги. К сожалению, многие избалованы.

Да, ребята должны зарабатывать, вопросов нет, это тяжелый вид спорта, но на первом месте должен стоять футбол. В этом и разница моего поколения и нынешнего. Не нужно молодежь баловать деньгами, они просто потом исчезают, им футбол становится не интересен, — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Футбол,Сергей Юран,
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