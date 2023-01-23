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42 минуты назад

ФК «Рубин» продолжает участвовать в судебном процессе по делу об отстранении клубов РФ от еврокубков — гендиректор

Матч ТВ

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что клуб готов делать всё от него зависящее, чтобы помочь российским клубам в споре с Международной федерацией футбола (ФИФА).

ФК «Рубин» продолжает участвовать в судебном процессе
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ранее российские клубы пытались оспорить решение ФИФА об отстранении от международных турниров в Спортивном арбитражном суде (CAS). Коллективный иск подавали восемь клубов: петербургский «Зенит», московские ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив», а также «Сочи», «Ростов», «Краснодар» и казанский «Рубин». Рассмотрение дела состоялось в июле 2022 года, в январе 2023 го CAS опубликовал мотивировочную часть этого решения. По данным «Матч ТВ», клубы РПЛ подадут апелляцию на вердикт CAS в Федеральный суд Швейцарии после того, как ознакомятся и коллективно обсудят мотивировочную часть решения.

— Мы по понятным причинам на еврокубки не претендуем. Другой вопрос, что, естественно, как и любой другой российский клуб, переживаем за судьбу нашего футбола в Европе и мировых чемпионатах. У нас позиция однозначная, мы вместе со всеми и готовы вносить свою лепту.

— То есть «Рубин» продолжает участвовать в процессе?

— Да, верно.

— Что именно вы со своей стороны можете сделать, чтобы помочь ходу дела?

— Понимаете, это же не вопрос одного субъекта. Это общее направление с РФС, поэтому будем работать в тесном контакте со всеми, кто будет в этом принимать участие, по мере своих сил и возможностей, — сказал Айбатов «Матч ТВ».

В мае 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА объявили об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров из за ситуации на Украине.

После 20 туров в МЕЛБЕТ Первой Лиге «Рубин» идет на третьем месте в таблице, набрав 37 очков.

Матчи МЕЛБЕТ Первой Лиги в нынешнем сезоне возобновятся 5 марта. Прямые трансляции смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Динамо,РФС,УЕФА,Зенит,
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