Тарханов: Урин был требовательным и интеллигентным тренером

"Это был мой первый тренер в команде мастеров, я туда попал вместе с Олегом Романцевым, - сказал Тарханов. - Он был требовательным, мощно готовил команду. Это был интеллигентный человек. Хорошо относился к нам - не помню, чтобы он кричал на нас. Наоборот, достаточно хорошо относился, в команде было уважительное отношение".