Тарханов: Урин был требовательным и интеллигентным тренером

Валерий Урин был требовательным и интеллигентным человеком, который хорошо относился к футболистам и доверял им. Об этом ТАСС в понедельник рассказал заслуженный тренер России Александр Тарханов, который в качестве игрока дебютировал на профессиональном уровне в красноярском "Автомобилисте" в период работы с командой Урина.
23 января пресс-служба московского "Динамо" сообщила об уходе из жизни двукратного чемпиона СССР в составе бело-голубых Валерия Урина. Ему было 88 лет.
"Это был мой первый тренер в команде мастеров, я туда попал вместе с Олегом Романцевым, - сказал Тарханов. - Он был требовательным, мощно готовил команду. Это был интеллигентный человек. Хорошо относился к нам - не помню, чтобы он кричал на нас. Наоборот, достаточно хорошо относился, в команде было уважительное отношение".
"Нас сразу стали ставить в состав, хотя было тяжело пробиться - большинство ребят было из Первой и Высшей лиг, не местные. Нас первых из молодых взяли в команду. Самое главное, что тренер доверял нам", - добавил собеседник агентства.
Помимо столичного "Динамо", Урин в разные годы выступал за кировское "Динамо", минский клуб "Беларусь", рижскую "Даугаву", запорожский "Металлург" и "Химик" из города Салават. За сборную СССР Урин провел два матча. После завершения карьеры игрока он в качестве тренера работал в махачкалинском "Динамо" (1970) и красноярском "Автомобилисте" (1971-1972).