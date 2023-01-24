Дани Алвеса перевели в другую тюрьму ради его безопасности.

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Несколько дней назад Дани был арестован по подозрению в изнасиловании. Бывшему футболисту «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

В понедельник бразилец был переведен из тюрьмы Brians 1 в Brians 2. По информации El Pais, это было сделано для безопасности Алвеса.

В новой тюрьме у Дани будет отдельная камера с собственной душевой, что позволит ему не ходить в общую душевую, как в Brians 1.