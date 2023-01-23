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1 час назад

«Челси» собирается сделать ещё одно предложение по трансферу Энцо Фернандеса

Евро-футбол.Ру

«Челси» не теряет надежду подписать полузащитника «Бенфики» и сборной Аргентины Энцо Фернандеса, сообщает Record.

«Челси» собирается сделать ещё одно предложение по трансферу Энцо Фернандеса
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По информации источника, несмотря на то, что предыдущая попытка лондонцев подписать лучшего молодого игрока чемпионата мира в Катаре не увенчалась успехом, «Челси» собирается сделать «Бенфике» новое предложение о покупке 22-летнего игрока.

Действующий контракт хавбека с португальским клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает Фернандеса в 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне южноамериканец провёл в составе «Бенфики» 28 матчей, забив четыре гола и отдав семь результативных передач.

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