«Челси» собирается сделать ещё одно предложение по трансферу Энцо Фернандеса

«Челси» не теряет надежду подписать полузащитника «Бенфики» и сборной Аргентины Энцо Фернандеса, сообщает Record.

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По информации источника, несмотря на то, что предыдущая попытка лондонцев подписать лучшего молодого игрока чемпионата мира в Катаре не увенчалась успехом, «Челси» собирается сделать «Бенфике» новое предложение о покупке 22-летнего игрока.

Действующий контракт хавбека с португальским клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает Фернандеса в 55 миллионов евро.