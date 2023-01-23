Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
1 час назад

Экс-игрок "МЮ" Канчельскис выбрал лучшего иностранного тренера в истории российского футбола

Газета.Ruиещё 3

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает экс-наставника московского «Спартака» Массимо Карреру лучшим иностранным тренером в истории российского футбола.

Экс-игрок "МЮ" Канчельскис выбрал лучшего иностранного тренера в истории РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Каррера — лучший иностранный тренер в истории российского футбола. Почему? Во-первых, вспомните его харизму. Во-вторых, он привел «Спартак» к чемпионству — это самый главный аргумент для меня», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат.com».

58-летний Каррера работал в «Спартаке» с лета 2016 года по осень 2018 года и завоевал с командой первый для нее с 2001 года титул чемпионов России в сезоне-2016/17, а также Суперкубок страны. Кроме того, он выводил «Спартак» в групповой этап Лиги чемпионов и плей-офф Лиги Европы.

Футбол,Андрей Канчельскис,Манчестер Юнайтед,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители