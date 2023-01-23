Экс-игрок "МЮ" Канчельскис выбрал лучшего иностранного тренера в истории РПЛ

«Каррера — лучший иностранный тренер в истории российского футбола. Почему? Во-первых, вспомните его харизму. Во-вторых, он привел «Спартак» к чемпионству — это самый главный аргумент для меня», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат.com».

58-летний Каррера работал в «Спартаке» с лета 2016 года по осень 2018 года и завоевал с командой первый для нее с 2001 года титул чемпионов России в сезоне-2016/17, а также Суперкубок страны. Кроме того, он выводил «Спартак» в групповой этап Лиги чемпионов и плей-офф Лиги Европы.