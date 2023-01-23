Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
1 час назад

Дани Алвес соврал в суде по поводу своей зарплаты в «Пумас»

Евро-футбол.Ру

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес предоставил суду ложные данные по поводу своей зарплаты в мексиканском «Пумас». Напомним, футболиста подозревают в изнасиловании девушки в ночном клубе.

Дани Алвес соврал в суде по поводу своей зарплаты в «Пумас»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По информации от El Pais, во время судебного заседания, судья попросил Алвеса предоставить данные о зарплате в «Пумас». Бразилец сказал, что зарабатывал в мексиканском клубе 30 тысяч евро в месяц. Тем не менее, приобщённая к делу копия контракта показала, что на самом деле Алвес зарабатывал в «Пумас» 300 тысяч евро в месяц.

Напомним, недавно мексиканский «Пумас» официально объявил о расторжении контракта с Алвесом. В мае футболисту исполнится 40 лет.

Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители