Жиру: я мог бы поехать в экзотическую лигу, например, МЛС. Но хочу остаться в «Милане»

«Я хочу продлить контракт. Мне удалось завоевать сердца болельщиков, выиграв Скудетто. Мы обсуждаем контракт. Если мне суждено завершить свою карьеру на высшем уровне в «Милане», то я сделаю это. Я мог бы поехать в какой-нибудь экзотический чемпионат. В МЛС, например, которая мне всегда нравилась. Но главное для меня это продолжать забивать и выигрывать трофеи с «Миланом», — сказал Жиру в интервью каналу Canal + Sunday.