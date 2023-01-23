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40 минут назад

Зинченко признан лучшим игроком «Арсенала» в матче с «Манчестер Юнайтед»

Betassist

Болельщики лондонского «Арсенала» выбрали лучшего игрока в победном матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (3:2). По результатам голосования лучшим игроком встречи назван украинский защитник «канониров» Александр Зинченко.

Зинченко признан лучшим игроком «Арсенала» в матче с «Манчестер Юнайтед»
Фото: BetassistBetassist

26-летний Зинченко попал в стартовый состав лондонцев на матч с манкунианцами и отыграл на поле оба тайма.

В рамках текущего сезона украинец 15 раз появлялся на поле и сделал одну результативную передачу. В настоящий момент «Арсенал» идёт на первом месте в таблице английской Премьер-лиги, набрав 50 очков.

Напомним, Зинченко перебрался в «Арсенал» из «Манчестер Сити» прошлым летом. Украинец выступал за «горожан» с лета 2016 года. До этого футболист защищал цвета «Уфы».

Футбол,Александр Зинченко,Манчестер Юнайтед,
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