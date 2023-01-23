Зинченко признан лучшим игроком «Арсенала» в матче с «Манчестер Юнайтед»

Болельщики лондонского «Арсенала» выбрали лучшего игрока в победном матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (3:2). По результатам голосования лучшим игроком встречи назван украинский защитник «канониров» Александр Зинченко.

Фото: Betassist Betassist

26-летний Зинченко попал в стартовый состав лондонцев на матч с манкунианцами и отыграл на поле оба тайма.

В рамках текущего сезона украинец 15 раз появлялся на поле и сделал одну результативную передачу. В настоящий момент «Арсенал» идёт на первом месте в таблице английской Премьер-лиги, набрав 50 очков.