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1 час назад

Фанаты раскритиковали Роналду после дебюта за "Аль-Наср"

Газета.Ru

Футбольные болельщики раскритиковали форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду после дебютного матча за команду против «Аль-Иттифака».

Фанаты раскритиковали Роналду после дебюта за "Аль-Наср"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Роналду не может вести мяч даже в Саудовской Аравии», — написал один из пользователей.

«Сходящий игрок, он еле двигается», — написал другой болельщик.

Роналду вышел на поле в качестве капитана с первых минут встречи против команды «Аль-Иттифак» и играл до финального свистка, но не отметился результативными действиями.

«Аль-Наср» одержал победу со счетом 1:0 благодаря голу бразильца Андерсона Талиски на 31-й минуте.

«Аль-Наср» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, имея в своем активе 33 очка. «Аль-Иттифак» занимает десятое место, набрав 16 очков.

Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» по окончании чемпионата мира — 2022 в Катаре. Перед турниром футболист расторг соглашение с клубом Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед», дав напоследок скандальное интервью, в котором раскритиковал руководство, тренеров и игроков манкунианцев.

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