Фанаты раскритиковали Роналду после дебюта за "Аль-Наср"

Футбольные болельщики раскритиковали форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду после дебютного матча за команду против «Аль-Иттифака».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Роналду не может вести мяч даже в Саудовской Аравии», — написал один из пользователей.

«Сходящий игрок, он еле двигается», — написал другой болельщик.

Роналду вышел на поле в качестве капитана с первых минут встречи против команды «Аль-Иттифак» и играл до финального свистка, но не отметился результативными действиями.

«Аль-Наср» одержал победу со счетом 1:0 благодаря голу бразильца Андерсона Талиски на 31-й минуте.

«Аль-Наср» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, имея в своем активе 33 очка. «Аль-Иттифак» занимает десятое место, набрав 16 очков.