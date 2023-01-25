Аршавин оценил шансы «Арсенала» стать чемпионом Англии
«Канониры» спустя два десятка лет могут вновь зайти на вершину АПЛ.
Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мнением о выступлении «канониров» в нынешнем сезоне АПЛ.
«Шансы «Арсенала» на чемпионство в нынешнем сезоне очень высокие. «Канониры» действительно хорошо играют, а «Манчестер Сити» периодически теряет очки.
«Арсенал» вообще хорош. Пока они просто во всём лучше своих конкурентов, в том числе и «Манчестер Сити». У команды Артеты поставлена игра, здорово выглядят его лучшие футболисты — Томас Парти, Сака, Мартинелли.
«Манчестер Сити» вряд ли сдастся, но в этом сезоне в любом случае в плане интриги и противостояния команд, претендующих на титул, всё будет сложнее, чем в последние годы», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».
22 января «Арсенал» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии обыграл «Манчестер Юнайтед» (3:2). «Канониры» в 19 матчах набрали 50 очков и на пять очков опережают «Манчестер Сити» (45), идущий на втором месте. Отметим, что последний раз «Арсенал» становился чемпионом Англии 20 лет назад.
Андрей Аршавин защищал цвета «Арсенала» с января 2009 по июнь 2013 года. Суммарно на его счету 144 матча в футболке «канониров» и 31 забитый мяч, а также 38 голевых передач.