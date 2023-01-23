Карпин в трех словах охарактеризовал себя как тренера и как человека

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин в эфире «Матч ТВ» описал себя как тренера и как человека, а также не смог выбрать между испанскими «Сельтой» и «Реалом Сосьедад», за которые играл как футболист.
— Охарактеризуйте тремя словами Валерия Карпина тренера.
— Строгий. Веселый. Прикольный, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
— А Валерия Карпина человека?
— Веселый. Надежный. Любящий.
— Самый вредный продукт для спортсмена?
— Алкоголь.
— На каком месте «Ростов» закончит чемпионат России?
— Без понятия.
— «Сельта» или «Реал Сосьедад»?
— Кого больше любишь — маму или папу? Примерно из той же серии вопрос. Пять лет я провел в «Сельте», пять лет — в «Сосьедаде». И там, и там было много хорошего и не очень хорошего. Но я не смогу выбрать между папой и мамой.
Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года.
Полностью интервью Валерия Карпина смотрите в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ» в понедельник в 21:30.