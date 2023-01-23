Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
1 час назад

Карпин в трех словах охарактеризовал себя как тренера и как человека

Матч ТВ

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин в эфире «Матч ТВ» описал себя как тренера и как человека, а также не смог выбрать между испанскими «Сельтой» и «Реалом Сосьедад», за которые играл как футболист.

Карпин в трех словах охарактеризовал себя как тренера и как человека
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Охарактеризуйте тремя словами Валерия Карпина тренера.

— Строгий. Веселый. Прикольный, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

— А Валерия Карпина человека?

— Веселый. Надежный. Любящий.

— Самый вредный продукт для спортсмена?

— Алкоголь.

— На каком месте «Ростов» закончит чемпионат России?

— Без понятия.

— «Сельта» или «Реал Сосьедад»?

— Кого больше любишь — маму или папу? Примерно из той же серии вопрос. Пять лет я провел в «Сельте», пять лет — в «Сосьедаде». И там, и там было много хорошего и не очень хорошего. Но я не смогу выбрать между папой и мамой.
Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года.

Полностью интервью Валерия Карпина смотрите в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ» в понедельник в 21:30.

Футбол,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители