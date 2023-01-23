Карпин в трех словах охарактеризовал себя как тренера и как человека

— Кого больше любишь — маму или папу? Примерно из той же серии вопрос. Пять лет я провел в «Сельте», пять лет — в «Сосьедаде». И там, и там было много хорошего и не очень хорошего. Но я не смогу выбрать между папой и мамой.

Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года.