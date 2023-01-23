«Барселона» может усилиться игроком «Реала»

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио, у которого истекает срок действия контракта с «королевским» клубом, может перейти в другой испанский топ-клуб.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Согласно информации Sport.es, интерес к 27-летнему исполнителю проявляет каталонская «Барселона». Портал Transfermarkt оценивает стоимость Асенсио в 25 миллионов евро. Он выступает за мадридский гранд с июля 2015 года.

В текущем сезоне чемпионата Испании полузащитник принял участие в 12 поединках, записав на свой счет один забитый мяч и три голевые передачи.