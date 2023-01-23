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1 час назад

«Барселона» может усилиться игроком «Реала»

Евро-футбол.Ру

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио, у которого истекает срок действия контракта с «королевским» клубом, может перейти в другой испанский топ-клуб.

«Барселона» может усилиться игроком «Реала»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Согласно информации Sport.es, интерес к 27-летнему исполнителю проявляет каталонская «Барселона». Портал Transfermarkt оценивает стоимость Асенсио в 25 миллионов евро. Он выступает за мадридский гранд с июля 2015 года.

В текущем сезоне чемпионата Испании полузащитник принял участие в 12 поединках, записав на свой счет один забитый мяч и три голевые передачи.

После 18 туров «Барселона» лидирует в Ла Лиге, опережая идущий вторым «Реал» на четыре балла.

Футбол,Марко Асенсио,Реал,
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