«Аль-Наср» купил Роналду, как породистого скакуна. Ну, чуть старенького»

— Роналду купили как породистого скакуна. Ну, чуть старенького. Они легко отобьют эти деньги. Здесь игровая майка стоит 100 евро. Миллион маек продай, и всё. Я могу сказать, что всё это быстро отбивается, — рассказал Селюк.