«Аль-Наср» купил Роналду, как породистого скакуна. Ну, чуть старенького»

Футбольный менеджер Дмитрий Селюк в эфире программы «Громко!» на канале «Матч ТВ» рассказал, что «Аль Наср» приобрел португальского футболиста Криштиану Роналду в имиджевых целях, а также отметил, что саудовский клуб легко покроет свои затраты на зарплату игрока.
— Роналду купили как породистого скакуна. Ну, чуть старенького. Они легко отобьют эти деньги. Здесь игровая майка стоит 100 евро. Миллион маек продай, и всё. Я могу сказать, что всё это быстро отбивается, — рассказал Селюк.
Роналду заключил контракт с «Аль Насром» на 2,5 года. Итальянские СМИ сообщали, что 37 летний игрок будет зарабатывать около 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым футболистом планеты.