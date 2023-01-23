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1 час назад

«Аль-Наср» купил Роналду, как породистого скакуна. Ну, чуть старенького» — Селюк

Матч ТВ

Футбольный менеджер Дмитрий Селюк в эфире программы «Громко!» на канале «Матч ТВ» рассказал, что «Аль Наср» приобрел португальского футболиста Криштиану Роналду в имиджевых целях, а также отметил, что саудовский клуб легко покроет свои затраты на зарплату игрока.

«Аль-Наср» купил Роналду, как породистого скакуна. Ну, чуть старенького»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Роналду купили как породистого скакуна. Ну, чуть старенького. Они легко отобьют эти деньги. Здесь игровая майка стоит 100 евро. Миллион маек продай, и всё. Я могу сказать, что всё это быстро отбивается, — рассказал Селюк.

Роналду заключил контракт с «Аль Насром» на 2,5 года. Итальянские СМИ сообщали, что 37 летний игрок будет зарабатывать около 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым футболистом планеты.

Футбол,Дмитрий Селюк,Криштиану Роналду,
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