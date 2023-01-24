Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+2° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
1 час назад

Тарханов назвал Малкома фаворитом в гонке бомбардиров РПЛ

Матч ТВиещё 4

Нападающий петербургского «Зенита» Малком является фаворитом в гонке бомбардиров Российской премьер лиги (РПЛ), он имеет преимущество перед конкурентами, заявил «Матч ТВ» бывший тренер сборной России Александр Тарханов.После 17 туров МИР РПЛ Владимир Сычевой («Крылья Советов») и Квинси Промес («Спартак») забили по 14 мячей, Малком («Зенит») — 12.

Нападающий «Зенита» Тарханов назвал фаворита в гонке бомбардиров РПЛ
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— У Малкома будет преимущество перед Сычевым и Промесом. Бразилец — ведущий футболист «Зенита», хоть и полузащитник, но атакует много. Команда сыграна, мощно действует.

Сычевой сменил клуб, а для нападающего важно, как средняя линия «Крыльев Советов» будет доставлять ему мячи, как команда будет играть весной. Все же самарцам после ухода Пиняева и Глушенкова нужно заново строить полузащиту. Промес же пропускает сборы «Спартака», и это может быть проблемой. Хотя мы помним, как быстро Квинси набрал форму, когда вернулся в «Спартак», — сказал Тарханов «Матч ТВ».

— Сколько забьет лучший бомбардир?

— Думаю, за двадцатку мячей на его счету будет.

Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами ФОНБЕТ Кубка России. 3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ.

Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка страны смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,Крылья Советов,Фонбет,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители