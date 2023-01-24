Нападающий «Зенита» Тарханов назвал фаворита в гонке бомбардиров РПЛ

Нападающий петербургского «Зенита» Малком является фаворитом в гонке бомбардиров Российской премьер лиги (РПЛ), он имеет преимущество перед конкурентами, заявил «Матч ТВ» бывший тренер сборной России Александр Тарханов.После 17 туров МИР РПЛ Владимир Сычевой («Крылья Советов») и Квинси Промес («Спартак») забили по 14 мячей, Малком («Зенит») — 12.
— У Малкома будет преимущество перед Сычевым и Промесом. Бразилец — ведущий футболист «Зенита», хоть и полузащитник, но атакует много. Команда сыграна, мощно действует.
Сычевой сменил клуб, а для нападающего важно, как средняя линия «Крыльев Советов» будет доставлять ему мячи, как команда будет играть весной. Все же самарцам после ухода Пиняева и Глушенкова нужно заново строить полузащиту. Промес же пропускает сборы «Спартака», и это может быть проблемой. Хотя мы помним, как быстро Квинси набрал форму, когда вернулся в «Спартак», — сказал Тарханов «Матч ТВ».
— Сколько забьет лучший бомбардир?
— Думаю, за двадцатку мячей на его счету будет.
Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами ФОНБЕТ Кубка России. 3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ.
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