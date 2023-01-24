Нападающий «Зенита» Тарханов назвал фаворита в гонке бомбардиров РПЛ

— У Малкома будет преимущество перед Сычевым и Промесом. Бразилец — ведущий футболист «Зенита», хоть и полузащитник, но атакует много. Команда сыграна, мощно действует.



Сычевой сменил клуб, а для нападающего важно, как средняя линия «Крыльев Советов» будет доставлять ему мячи, как команда будет играть весной. Все же самарцам после ухода Пиняева и Глушенкова нужно заново строить полузащиту. Промес же пропускает сборы «Спартака», и это может быть проблемой. Хотя мы помним, как быстро Квинси набрал форму, когда вернулся в «Спартак», — сказал Тарханов «Матч ТВ».