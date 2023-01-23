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34 минуты назад

«Аль-Наср» хочет, чтобы Роналду завершил карьеру в клубе. Криштиану могут предложить новый контракт

Sports.ru

«Аль-Наср» хочет, чтобы Криштиану Роналду завершил карьеру в Саудовской Аравии.

«Аль-Наср» хочет, чтобы Роналду завершил карьеру в клубе
Фото: Sports.ruSports.ru

Соглашение нападающего с «Аль-Насром» действует до 2025 года. На момент истечения контракта Криштиану исполнится 40 лет, и руководство «Аль-Насра» считает, что Криштиану вряд ли завершит карьеру в другой лиге.

Как сообщает ESPN, «Аль-Наср» не исключает продления контракта с португальцем, если он захочет продолжить карьеру после его истечения.

«Аль-Наср» намерен использовать опыт Роналду в «МЮ», «Реале» и «Ювентусе», чтобы стать флагманом футбола Саудовской Аравии и всей Азии.

В воскресенье Криштиану Роналду дебютировал за «Аль-Наср» в матче против «Аль-Иттифака» (1:0).

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