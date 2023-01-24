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26 минут назад

«Бешикташ» сделал новое предложение по Дмитрию Баринову — СМИ

Матч ТВиещё 2

Турецкий «Бешикташ» сделал новое предложение московскому «Локомотиву» по трансферу полузащитника Дмитрия Баринова, сообщает «Чемпионат».

«Бешикташ» сделал новое предложение по Дмитрию Баринову
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Стамбульский клуб предложил за футболиста 5 миллиона евро.Ранее «Матч ТВ» сообщал, что «Бешикташ» отправил запрос на трансфер Баринова в размере 1,2 млн евро. 22 января руководитель пресс службы «Локомотива» Артем Загуменнов заявил «Матч ТВ», что московский клуб не устроило это предложение. По данным «Матч ТВ», «красно зеленые» планируют отпустить игрока за сумму не меньше, чем 15 миллионов евро — деньги, прописанные в качестве отступных в его контракте.

Баринов в текущем сезоне МИР РПЛ провел 16 матчей, в которых забил гол и отметился результативной передачей. Полузащитник является воспитанником «Локомотива». За основную команду железнодорожников он выступает с лета 2016 года.

Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами ФОНБЕТ Кубка России. 3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ. Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка страны смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Артем Загуменнов,Дмитрий Баринов,Фонбет,
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