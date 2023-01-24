«Бешикташ» сделал новое предложение по Дмитрию Баринову

Турецкий «Бешикташ» сделал новое предложение московскому «Локомотиву» по трансферу полузащитника Дмитрия Баринова, сообщает «Чемпионат».
Стамбульский клуб предложил за футболиста 5 миллиона евро.Ранее «Матч ТВ» сообщал, что «Бешикташ» отправил запрос на трансфер Баринова в размере 1,2 млн евро. 22 января руководитель пресс службы «Локомотива» Артем Загуменнов заявил «Матч ТВ», что московский клуб не устроило это предложение. По данным «Матч ТВ», «красно зеленые» планируют отпустить игрока за сумму не меньше, чем 15 миллионов евро — деньги, прописанные в качестве отступных в его контракте.
Баринов в текущем сезоне МИР РПЛ провел 16 матчей, в которых забил гол и отметился результативной передачей. Полузащитник является воспитанником «Локомотива». За основную команду железнодорожников он выступает с лета 2016 года.
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