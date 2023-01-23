Месси передумал продлевать контракт с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси передумал продлевать контракт с французским клубом. Об этом сообщил журналист Жерар Ромеро, передает Sports.ru.

По его словам, свое решение по поводу соглашения с «ПСЖ» Месси изменил после победы Аргентины на Чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре. Теперь он хочет подумать о своем будущем и продление контракта с клубом на данный момент не является его приоритетом, отметил Ромеро.

Договор с «ПСЖ» действителен до лета 2023 года.