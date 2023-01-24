Круговой объяснил, почему стал реже играть за «Зенит» в этом сезоне

— Весной было стечение обстоятельств. Ушел Ракицкий, а Дугласа поставили в центр. Я выходил слева, неплохо смотрелся, в том числе в Лиге Европы. В марте получил лучшего игрока месяца, забивал, отдавал.



Что случилось дальше… Для меня ничего не изменилось. Я продолжаю работать, как и раньше. Не снижаю к себе требований, настрой максимальный. Тренерский штаб мной доволен. Но не я определяю стартовый состав.



— Злишься, когда раз за разом начинаешь матчи РПЛ на скамейке?