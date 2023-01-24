Круговой объяснил, почему стал реже играть за «Зенит» в этом сезоне

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой рассказал Metaratings.ru о причинах снижения количества игрового времени по сравнению со второй частью прошлого сезона.
— Ты провел классную весну прошлого года, а с нового сезона всё покатилось куда то не туда — ни одного полного матча в РПЛ. Как ты для себя это объясняешь?
— Весной было стечение обстоятельств. Ушел Ракицкий, а Дугласа поставили в центр. Я выходил слева, неплохо смотрелся, в том числе в Лиге Европы. В марте получил лучшего игрока месяца, забивал, отдавал.
Что случилось дальше… Для меня ничего не изменилось. Я продолжаю работать, как и раньше. Не снижаю к себе требований, настрой максимальный. Тренерский штаб мной доволен. Но не я определяю стартовый состав.
— Злишься, когда раз за разом начинаешь матчи РПЛ на скамейке?
— Конечно, я злюсь. Но только на себя. Психологически и эмоционально это тяжело, но мы профессионалы. Надо привыкать к любой ситуации. Надеюсь, в дальнейшем что то поменяется.
В нынешнем сезоне Круговой сыграл за «Зенит» 15 матчей, проведя на поле в общей сложности 542 минуты (в среднем около 36 минут за матч). В стартовом составе футболист вышел только в четырех матчах ФОНБЕТ Кубка России.
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