Губерниев о Дзюбе: парень рукастый, ему надо взяться за старое

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о безработном российском нападающем Артеме Дзюбе.
«Является ли Дзюба топ-игроком для РПЛ? Наверное, Артем уже переходит в категорию супертопов и пребывает в ранге легенды РПЛ. Дзюба — парень рукастый, ему надо вспомнить знаменитую фразу: «Помнят руки-то, помнят» и взяться за старое — классно играть в футбол», — передает слова Губерниева «Рейтинг букмекеров».
Сейчас 34-летний Дзюба находится без команды. Он уже ранее выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор» с августа 2022 года. 3 ноября его контракт с командой был расторгнут.
Всего 34-летний форвард сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября.
Сообщалось об интересе к Дзюбе из московского «Торпедо», однако совет директоров заблокировал трансфер. Также им интересовались в Китае и в Саудовской Аравии. На днях стало известно, что нападающий вместе с Денисом Глушаковым может перейти в «Пари НН». Полузащитник уже отправился с командой на сборы, Дзюбы там замечено не было.