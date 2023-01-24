Губерниев о Дзюбе: парень рукастый, ему надо взяться за старое

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о безработном российском нападающем Артеме Дзюбе.

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«Является ли Дзюба топ-игроком для РПЛ? Наверное, Артем уже переходит в категорию супертопов и пребывает в ранге легенды РПЛ. Дзюба — парень рукастый, ему надо вспомнить знаменитую фразу: «Помнят руки-то, помнят» и взяться за старое — классно играть в футбол», — передает слова Губерниева «Рейтинг букмекеров».

Сейчас 34-летний Дзюба находится без команды. Он уже ранее выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор» с августа 2022 года. 3 ноября его контракт с командой был расторгнут.

Всего 34-летний форвард сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября.