Наставник сборной России Карпин сравнил Месси и Марадону

"В своем поколении однозначно Марадона был лучше всех, сейчас, как по мне, лучший — Месси. До Марадоны был Пеле, а после Месси, наверное, опять кто-то будет", – сказал Карпин.

Напомним, что 18 декабря в финале ЧМ сборная Аргентины переиграла команду Франции и стала новым обладателем трофея. Основное время закончилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы (4:2). Сразу трое аргентинцев были признаны лучшими в своих категориях. Лучшим молодым игроком стал Энцо Фернандес, лучшим голкипером — Эмилиано Мартинес, а лучшим игроком — Лионель Месси. Ранее стали известны четыре слова, которые Месси прошептал перед решающим пенальти в финале ЧМ.