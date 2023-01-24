В «Пари НН» отреагировали на сообщения об участии Глушакова в сборе команды в Турции

Генеральный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов подтвердил сообщения о том, что бывший полузащитник «Спартака» и «Химок» Денис Глушаков участвует в сборе команды в Турции и может подписать контракт.

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«Глушаков сегодня присоединился к команде на втором турецком сборе. Денис — игрок с огромным опытом, у которого нашим молодым футболистам будет чему поучиться и в тренировочном, и в игровом процессе. О подписании контракта сообщим, когда примем это решение», — приводит слова Измайлова «Матч ТВ».

35-летний полузащитник выступал за «Химки» с 2020 года. В текущем сезоне он провел за клуб 19 матчей в Российской премьер-лиге и Кубке России, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Также на его счету две желтые карточки.