Экс-полузащитник «Реала» Гарет Бэйл стал профессиональным гольфистом

Бывший полузащитник сборной Уэльса и мадридского «Реала» Гарет Бэйл сообщил, что начал карьеру гольфиста.
В феврале экс-футболист выступит на турнире PGA Tour, который должен состояться в Калифорнии (США).
В бытность игроком «Реала» Бэйл регулярно подвергался критике за любовь к гольфу. Болельщики мадридского клуба обвиняли игрока в том, что он проводит больше времени за игрой в гольф, чем тренируется.
Напомним, Бэйл объявил о завершении карьеры 9 января. Последним его клубом был американский «Лос-Анджелес», в который он перешёл, чтобы привести себя в форму к чемпионату мира в Катаре.
В составе «Реала» он стал пятикратным победителем Лиги чемпионов, трёхкратным чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, четыре раза выигрывал клубный чемпионат мира.