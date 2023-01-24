Экс-полузащитник «Реала» Гарет Бэйл стал профессиональным гольфистом

Бывший полузащитник сборной Уэльса и мадридского «Реала» Гарет Бэйл сообщил, что начал карьеру гольфиста.

Фото: Betassist Betassist

В феврале экс-футболист выступит на турнире PGA Tour, который должен состояться в Калифорнии (США).

В бытность игроком «Реала» Бэйл регулярно подвергался критике за любовь к гольфу. Болельщики мадридского клуба обвиняли игрока в том, что он проводит больше времени за игрой в гольф, чем тренируется.

Напомним, Бэйл объявил о завершении карьеры 9 января. Последним его клубом был американский «Лос-Анджелес», в который он перешёл, чтобы привести себя в форму к чемпионату мира в Катаре.