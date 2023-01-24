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28 минут назад

Гарет Бэйл стал профессиональным гольфистом

Betassistиещё 2

Бывший полузащитник сборной Уэльса и мадридского «Реала» Гарет Бэйл сообщил, что начал карьеру гольфиста.

Экс-полузащитник «Реала» Гарет Бэйл стал профессиональным гольфистом
Фото: BetassistBetassist

В феврале экс-футболист выступит на турнире PGA Tour, который должен состояться в Калифорнии (США).

В бытность игроком «Реала» Бэйл регулярно подвергался критике за любовь к гольфу. Болельщики мадридского клуба обвиняли игрока в том, что он проводит больше времени за игрой в гольф, чем тренируется.

Напомним, Бэйл объявил о завершении карьеры 9 января. Последним его клубом был американский «Лос-Анджелес», в который он перешёл, чтобы привести себя в форму к чемпионату мира в Катаре.

В составе «Реала» он стал пятикратным победителем Лиги чемпионов, трёхкратным чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, четыре раза выигрывал клубный чемпионат мира.

Футбол,Гарет Бэйл,Реал,УЕФА,
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