Зарема Салихова объяснила, почему невзлюбила экс-тренера "Спартака" Виторию

«Смутила безальтернативность и безыдейность. Он прилетел, не посмотрев ни одной игры! На переговорах его интересовало только то, как заплатить налоги резидента РФ. Я такого больше ни от одного тренера не слышала.



Витория сейчас тренер сборной Египта — идеально для него. Не надо работать 24 часа в сутки, все размеренно, есть время и на гольф, и на семью», — передает слова Салиховой Sport24.