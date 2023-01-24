Зарема Салихова объяснила, почему невзлюбила экс-тренера "Спартака" Виторию

Зарема Салихова, жена бывшего владельца и президента московского «Спартака» рассказала, за что невзлюбила бывшего главного тренера красно-белых — португальца Руя Виторию.
«Смутила безальтернативность и безыдейность. Он прилетел, не посмотрев ни одной игры! На переговорах его интересовало только то, как заплатить налоги резидента РФ. Я такого больше ни от одного тренера не слышала.
Витория сейчас тренер сборной Египта — идеально для него. Не надо работать 24 часа в сутки, все размеренно, есть время и на гольф, и на семью», — передает слова Салиховой Sport24.
Руй Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года. Через полгода красно-белые объявили о расторжении контракта с португальским специалистом. Под его руководством российская команда впервые за десять лет смогла пробиться в 1/8 Лиги Европы, заняв первое место в своей группе с такими командами как «Наполи», «Лестер» и «Легия».
До этого Витория работал в Португалии и Саудовской Аравии. Его «Бенфика» дважды становилась чемпионом, а также один раз — обладателем Кубка страны.