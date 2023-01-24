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1 час назад

Зарема Салихова объяснила, почему невзлюбила бывшего тренера "Спартака" Виторию

Газета.Ruиещё 2

Зарема Салихова, жена бывшего владельца и президента московского «Спартака» рассказала, за что невзлюбила бывшего главного тренера красно-белых — португальца Руя Виторию.

Зарема Салихова объяснила, почему невзлюбила экс-тренера "Спартака" Виторию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Смутила безальтернативность и безыдейность. Он прилетел, не посмотрев ни одной игры! На переговорах его интересовало только то, как заплатить налоги резидента РФ. Я такого больше ни от одного тренера не слышала.

Витория сейчас тренер сборной Египта — идеально для него. Не надо работать 24 часа в сутки, все размеренно, есть время и на гольф, и на семью», — передает слова Салиховой Sport24.

Руй Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года. Через полгода красно-белые объявили о расторжении контракта с португальским специалистом. Под его руководством российская команда впервые за десять лет смогла пробиться в 1/8 Лиги Европы, заняв первое место в своей группе с такими командами как «Наполи», «Лестер» и «Легия».

До этого Витория работал в Португалии и Саудовской Аравии. Его «Бенфика» дважды становилась чемпионом, а также один раз — обладателем Кубка страны.

Футбол,Зарема Салихова,Спартак,
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