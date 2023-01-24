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36 минут назад

Карпин рассказал о питании футболистов

Елена Прошина

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в интервью с «Матч ТВ» рассказал о рационе питания футболистов и есть ли у них строгие запреты.

Карпин рассказал о питании футболистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам тренера, никто не контролирует строго каждодневный рацион футболистов, так как они могут поесть и за пределами базы. Для игроков есть лишь рекомендации по приему тех или иных продуктов. К примеру, им не рекомендовано злоупотреблять сладким.

«Они же могут питаться за пределами отеля или той же базы, когда мы находимся в Ростове. Рекомендуем что то не принимать, в частности, жирные продукты. В частности, жареную картошку, как вариант. Но это рекомендация, а не запрет. То, что мы говорим под страхом смерти что то конкретное не есть, такого нет», - рассказал Карпин.

При этом он добавил, что всегда есть такие футболисты, которые после отпуска возвращаются с лишними килограммами.

«Всегда же есть люди, предрасположенные к полноте. Кому то легче дается держать себя в определенном весе, кому то — сложнее. Это было всегда, везде, во всех клубах и командах. Кому то больше повезло с генетикой, кому то — меньше. Кому то больше надо следить за собой во время отпуска и сезона, кому то — не так пристально. Это нормально», - сказал тренер.

Напомним, Валерий Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год, в марте 2022 года вернулся на пост главного тренера команды. Также с лета 2021 года возглавляет сборную России.

Футбол,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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