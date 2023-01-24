Карпин рассказал о питании футболистов

«Всегда же есть люди, предрасположенные к полноте. Кому то легче дается держать себя в определенном весе, кому то — сложнее. Это было всегда, везде, во всех клубах и командах. Кому то больше повезло с генетикой, кому то — меньше. Кому то больше надо следить за собой во время отпуска и сезона, кому то — не так пристально. Это нормально», - сказал тренер.