Экс-футболист "Спартака" Ананидзе назвал лучший вариант для Дзюбы в РПЛ

Экс-полузащитник московского "Спартака" и сборной Грузии Джано Ананидзе назвал лучший вариант для продолжения карьеры своего бывшего одноклубника Артема Дзюбы в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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Футболисты вместе выступали за красно-белых, а также на правах аренды в составе "Ростова". Вместе с донским клубом Дзюба и Ананидзе выиграли Кубок России в сезоне-2013/14. "Ростов" бы подошел ему лучше всего. Он играл там, и играл неплохо. Знает город, болельщиков.

Хотя "Ростов" сильно поменялся с тех пор. Да, там Карпин. Но из тех команд, где Артем играл, наверное, "Ростов" — идеальный вариант. Хотя опять же с Карпиным это вряд ли возможно", — приводит слова Ананидзе "Спорт-Экспресс". Сейчас 34-летний Дзюба находится без команды.

Он ранее выступал в Турции за клуб "Адана Демирспор" с августа 2022 года. 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Всего форвард сыграл четыре матча за "Адану", ни одного не провел полностью.

Последний раз он появлялся на поле 7 октября. Сообщалось об интересе к Дзюбе со стороны московского "Торпедо", однако совет директоров черно-белых заблокировал трансфер. Также им интересовались в Китае и в Саудовской Аравии. На днях стало известно, что нападающий вместе с Денисом Глушаковым может перейти в "Пари НН". По сообщениям СМИ, Дзюба хотел получать в Нижнем Новгороде 500 тыс. евро за половину сезона-2022/23.