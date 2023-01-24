Девушка, обвинившая экс-футболиста «Барселоны» и ПСЖ, бразильца Дани Алвеса в изнасиловании, рассказала, что изо всех сил пыталась сопротивляться, но футболист бил ее и оказался намного сильнее. Об этом сообщает La Vanguardia.

В конце декабря 2022 года 23-летняя девушка встретила 39-летнего Алвеса в одном из клубов Каталонии, куда пришла с двумя подругами. Футболист флиртовал со всеми ними, затем встал позади нее и начал шептать «что-то по-португальски».

Позже он пригласил девушку в другое помещение - она решила, что это VIP-зона, но за дверью оказалась крошечная уборная. Девушка сразу же сказала, что хочет уйти, но Алвес закрыл дверь.

Она утверждает, что футболист всячески мешал ей выйти, пытался принудить к оральному сексу, затем применил к ней силу, ударил и в итоге изнасиловал.

Когда все закончилось, девушка хотела открыть дверь и убежать, но Алвес сказал, чтобы она не двигалась, пока он не покинет комнату первым.

Затем девушка нашла подруг, рассказала им обо всем и они отправились на выход из клуба. Там ее слезы заметил швейцар, спросил, что случилось, и девушка ему обо всем рассказала. Она обратилась в администрацию клуба, а вскоре после этого - в госпиталь и полицию.

Потерпевшая отказалась от компенсации, которую могла бы получить от Алвеса. Она подчеркнула, что единственное, что ее интересует - это реальный срок для него.

20 января Алвеса доставили в суд, который отправил футболиста под стражу без возможности заплатить залог.

Алвес отрицает свою вину и уже трижды менял показания. Сначала он утверждал, что не знает девушку, затем сказал, что видел ее, но между ними ничего не было. После этого Алвес начал говорить, что девушка сама накинулась на него, пока он собирался справить нужду.