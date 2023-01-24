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46 минут назад

Датский клуб отказался от товарищеского матча с ЦСКА из-за политического давления

Чемпионат.comиещё 2

Датский футбольный клуб «Вайле» отказался от товарищеского матча с московским ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника «Чемпионата», на команду надавили и вынудили принять такое решение по политическим соображениям.

Датский клуб отказался от матча с ЦСКА из-за политического давления
Фото: ТАССТАСС

Напомним, ранее болгарский клуб «Левски» отказался принимать участие в контрольных матчах с «Уралом» и «Спартаком», мотивировав своё решение с болельщиками, которые выступали против игр с российскими командами. Красно-белые и екатеринбуржцы потребуют у болгарского клуба компенсацию за отказ от участия в матчах.

ЦСКА в 2023 году успел провести две товарищеские встречи — сыграл вничью с танзанийским клубом «Симба» (2:2), а также обыграл «Оренбург» с минимальным счётом.

Футбол,Спартак,ФК "Урал",
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