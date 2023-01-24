На экс-футболиста и блогера Евгения Савина завели дело за дискредитацию ВС РФ

Тверской суд Москвы рассмотрит протокол в отношении блогера и бывшего футболиста Евгения Савина («КрасаВа»), которому вменили дискредитацию ВС РФ, сообщает «Интерфакс».
Протокол в отношении Савина был зарегистрирован в суде 23 января. Дата заседания пока не назначена.
Савину вменяется совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации, ему грозит штраф до 50 тыс. руб.
Напомним, что Савин в апреле 2022 года на своем YouTube-канале опубликовал видео с украинскими футболистами. В том выпуске Андрей Ярмоленко, Дарио Срна, Андрей Воронин, Виталий Миколенко и Александр Алиев рассказали о своем взгляде на российскую спецоперацию. Вскоре после этого клубу Савина запретили тренироваться в Красногорске, после чего он принял решение покинуть территорию России.
Он перебрался на Кипр и заявил команду с одноименным названием во второй дивизион местного чемпионата.