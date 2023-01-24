На экс-футболиста и блогера Евгения Савина завели дело за дискредитацию ВС РФ

Протокол в отношении Савина был зарегистрирован в суде 23 января. Дата заседания пока не назначена.

Напомним, что Савин в апреле 2022 года на своем YouTube-канале опубликовал видео с украинскими футболистами. В том выпуске Андрей Ярмоленко, Дарио Срна, Андрей Воронин, Виталий Миколенко и Александр Алиев рассказали о своем взгляде на российскую спецоперацию. Вскоре после этого клубу Савина запретили тренироваться в Красногорске, после чего он принял решение покинуть территорию России.