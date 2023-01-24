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1 час назад

Месси близок к новому контракту с «ПСЖ», он хочет остаться. Осталось обсудить срок соглашения и зарплату

Sports.ru

Лионель Месси может остаться в «ПСЖ».

Стала известна возможная судьба Месси в «ПСЖ»
Фото: Sports.ruSports.ru

По данным журналиста Фабрицио Романо, нападающий близок к подписанию нового контракта с «ПСЖ».

Месси хочет остаться во французском клубе, руководство «ПСЖ» тоже хочет видеть его в команде. В скором времени, как ожидается, состоится встреча Хорхе Месси, отца Лео, с представителями «ПСЖ». В ходе нее обсудят срок нового контракта и зарплату игрока.

Как сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул, в действующем контракте аргентинца с клубом есть опция продления сотрудничества еще на сезон. За счет нее Месси может остаться в «ПСЖ», не подписывая новый контракт.

Однако, по данным Романо, на данный момент Месси намерен заключить новое соглашение с парижанами. Ожидается, что в ходе предстоящей встречи отца Месси и представителей «ПСЖ» договоренность по новому контракту будет достигнута.

Ранее появилась информация о том, что Лео передумал продлевать контракт с «ПСЖ» после победы на ЧМ-2022.

В этом сезоне на счету 35-летнего форварда 13 голов и 14 результативных передач в 21 игре за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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