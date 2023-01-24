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1 час назад

Свидетельница рассказала, что Алвес «грубо трогал ее» и «клал ее руку на свои интимные места» перед предполагаемым изнасилованием

Sports.ru

В деле против Дани Алвеса появилась свидетельница.

Против Дани Алвеса дала показания свидетельница
Фото: Sports.ruSports.ru

Несколько дней назад Дани был арестован по подозрению в изнасиловании. Бывшему футболисту «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Как сообщает La Vanguardia, одна из двух девушек, находившихся в ночном клубе Sutton вместе с предполагаемой жертвой изнасилования, рассказала, что перед тем, как уйти в туалет с пострадавшей, Алвес недопустимо вел себя по отношению к ней.

Свидетельница рассказала, что футболист «грубо трогал ее» и «клал ее руку на свои интимные места».

Слова свидетельницы совпадают с показаниями заявительницы, которая изложила суду аналогичную версию событий.

Девушка, обвинившая Алвеса в изнасиловании, отказалась от компенсации и хочет, чтобы Дани посадили в тюрьму. Футболист трижды дал противоречащие друг другу показания. Алвеса перевели в другую тюрьму ради его безопасности.

Футбол,
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